STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen Im Zuge der Zinsentscheide von Fed und EZB stieg der Euro Bund-Future am vergangenen Donnerstag auf 139,86 Punkte. Danach ging es wieder abwärts. Mit 138,06 Punkten verabschiedete sich der Euro Bund-Future aus der Handelswoche. In der neuen Woche setzte sich der Abwärtstrend fort. Bis Mittwochvormittag geht es kontinuierlich auf 135,68 Prozentpunkte runter. Am Donnerstag geht es für den Euro Bund-Future wieder aufwärts, kurz nach Handelsbeginn steht er bei 136,69 Prozentpunkten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steigt weiter an. Nach 2,266% in der Vorwoche, liegt die Rendite derzeit bei 2,312%. Ebenfalls weiter steigt die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Diese liegt aktuell bei 2,289%, nach 2,208% vor Wochenfrist.

Anlegertrends

Deutsche Pfandbriefbank zahlt 5,00%

Die Deutsche Pfandbriefbank emittiert eine neue Anleihe (WKN A30WF8) mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro. Gezahlt wird ein jährlicher Kupon in Höhe von 5,00%, erstmalig am 05.02.2024. Das Laufzeitende ist am 05.02.2027. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen. MoodyŽs vergibt ein Aa1 Rating.