Amazon Sustainability Accelerator sucht innovative Recycling-Start-ups

Berlin (ots) -



- Europäische Start-ups können sich jetzt für das maßgeschneiderte Programm

bewerben - das 2023 erstmals auch in Berlin durchgeführt wird

- Der Accelerator wendet sich an Start-ups, die Recycling-Technologien oder

nachhaltigere Konsumgüter entwickeln

- Im letzten Jahr hat das Programm 1.300 Bewerbungen aus über 50 Ländern

erhalten - die teilnehmenden Start-ups haben ihren Umsatz im Schnitt um mehr

als 250 % gesteigert



Amazon kündigt heute den zweiten Amazon Sustainability Accelerator an und lädt

frühphasige, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Start-ups zur Bewerbung ein.

Durchgeführt wird das Programm von Amazon mit EIT Climate-KIC

(https://www.climate-kic.org/) , Europas führendem Zentrum für

Klima-Innovationen, sowie WRAP (https://wrap.org.uk/) , einer NGO mit Fokus auf

Kreislaufwirtschaft. Der diesjährige Accelerator steht Start-ups offen, die

nachhaltigere Produkte entwickeln. Außerdem können erstmals Start-ups

teilnehmen, die mit ihrer Technologie die Industrie dabei unterstützen,

effektiver und effizienter zu recyceln.