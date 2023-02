Statistik zeigt Erstmals mehr Frauen als Männer in der ambulanten Versorgung tätig

Hamburg (ots) - Zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin in Deutschland sind

mehr Ärztinnen als Ärzte in der ambulanten Patientenversorgung tätig: Die

Frauenquote liegt jetzt bei 50,3 Prozent. Das zeigt die jüngste Analyse der

Stiftung Gesundheit zur ambulanten Versorgung in Deutschland

(http://t.stiftung-gesundheit.de/gu/2/59IRJZ9J-59IRJZ9I-59IRJYI7-EHCGL7.html) .



"Damit ist nun eingetreten, was unsere Gender-Studie (https://www.stiftung-gesun

dheit.de/pdf/studien/aerzte-im-zukunftsmarkt-gesundheit_2018.pdf) aus dem Jahr

2018 bereits angekündigt hatte", berichtet CEO Christoph Dippe

(http://t.stiftung-gesundheit.de/gu/2/59IRJZ9J-59IRJZ9I-54NGD0LO-BBHJO4.html) .

Damals hatte die Stiftung Gesundheit hochgerechnet, wie sich die Anteile von

Männern und Frauen in der ambulanten Versorgung in den Folgejahren verändern

würden. "Die Frauenquote lag 2018 noch bei 46,0 Prozent - wir haben den

Wendepunkt für fünf Jahre später prognostiziert", so Dippe.