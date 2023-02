Selenskyj betont Bedeutung von EU-Beitrittsperspektive

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge hat die Aussicht auf einen EU-Beitritt die Menschen seines Landes dazu ermutigt, angesichts des russischen Angriffskriegs stark zu bleiben. Bereits sechs Tage nach Beginn der russischen Invasion habe das Europäische Parlament eine Entschließung angenommen, sagte Selenskyj am Donnerstag in einer Rede vor dem EU-Parlament in Brüssel. In dieser hatte es geheißen, dass die EU-Institutionen darauf hinwirken sollten, dass der Ukraine ein Beitrittskandidatenstatus zuerkannt wird.

"Für die Ukraine ist das der Weg nach Hause", sagte Selenskyj, nachdem er die Bedeutung europäischer Werte betont hatte. Er sei hier, um für die Ukrainerinnen und Ukrainer diesen Weg nach Hause zu vertreten. Es gebe unterschiedliche Geschichten, aber man habe auch eine gemeinsame europäische Geschichte./mjm/DP/jha