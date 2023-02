toom veröffentlicht nachhaltige Einkaufspolitik für Pflanzen und DIY / Strategische Nachhaltigkeit in allen Bereichen - auch im Einkauf (FOTO)

Köln (ots) - Seit Jahren steht bei toom das Engagement für eine nachhaltigere

Zukunft im Fokus der Unternehmenskultur und -strategie. Da nach wie vor

zahlreiche globale Herausforderungen zu meistern sind, von der Klimakrise über

den Verlust der Biodiversität bis zur unzureichenden Anerkennung von

Menschenrechten in Lieferketten übernimmt toom Verantwortung und ist

entschlossen, positive Veränderungen herbeizuführen. Mit der nachhaltigen

Einkaufspolitik möchte die Baumarktkette Einblick in ihre Strategie geben und

Transparenz schaffen.



Was wir einkaufen, entscheidet in gewisser Weise mit, wie sich die Welt

entwickelt. Und was im Kleinen für das Individuum gilt, gilt im großen Stil auch

für Unternehmen. Mit einem Fokus auf nachhaltiger und fairer produzierten

Produkten kann ein großes Unternehmen einerseits einen Beitrag zu einer

nachhaltigeren Entwicklung leisten andererseits erleichtert es Kund:innen einen

umweltfreundlicheren und faireren Einkauf.