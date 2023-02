Lukas2003: Perspektivisch in den MDAX – auf jeden Fall! Wir werden ja bald sehen, wo IONOS in den Excel-Listen der Börse angesiedelt sein wird. Es brauchen nur die Großaktionäre kleine Pakete an z.B. Fondsgesellschaften abzugeben, dann steigt der Kurs (weil die Wahrscheinlichkeit für die Indexaufnahme steigt) und alle sind happy. Oder IONOS macht eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts, was die den Aktienwert der Großaktionäre entsprechend verwässert. Also ähnliches Resultat, je nachdem wer dann wieviel erwirbt. Capital market story in the making, würde ich sagen. An schwachen Tagen ein paar Stücke mit Langfristhorizont ins Depot legen.