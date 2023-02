Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wetzlar (ots) - Multiple Krisen haben den deutschen Mittelstand nach denintensiven Corona-Jahren in 2022 erneut auf die Probe gestellt. Der Blick nachvorne zeigt, dass trotz des angespannten Finanzierungsumfeldes und volatilerMarktdynamiken in den kommenden Monaten in puncto M&A-Aktivität durchaus mitspannenden Transaktionen gerechnet werden kann: Energiewende, hoherTransformationsdruck und kurzfristige aufgeschobene Nachfolgeregelungen werdeninsbesondere im Mittelstand für ein starkes Investitionsjahr 2023 sorgen, wiedie Experten von sonntag corporate finance aus ihrem erhöhten Deal-Flowableiten. Nur zwei Jahre nach dem eigenen MBO steigerte die auf Small- undMid-Cap-Transaktionen spezialisierte M&A-Boutique ihre Deal-Aktivität um mehrals 80% und zählt somit seit Jahresbeginn erstmals zu den TOP-10-Playern derdeutschen M&A-Szene.Seit mittlerweile knapp drei Jahren befindet sich der deutsche Mittelstand imKrisenmodus - 2022 bildet mit dem Ukrainekrieg, der dadurch angeheizten globalenEnergiekrise sowie Inflationsraten in Rekordhöhe keine Ausnahme. DieAuswirkungen der multiplen Krisen auf mittelständische Unternehmen bekaminsbesondere im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres auch der M&A-Markt zuspüren, wie Julian Will, Co-Geschäftsführer bei sonntag corporate financebestätigt: "Zwischen März und Mai war der Markt in ähnlicher Schockstarre wie zuPandemiebeginn Anfang 2020. Die nicht abschätzbaren Auswirkungen des Krieges aufdie Unternehmensperformance, fehlende Planbarkeit und die generelle Unsicherheitam Markt ließen Finanzinvestoren zurückhaltender agieren. Erst ab dem zweitenHalbjahr nahm die Aktivität mittelständischer Transaktionen wieder spürbar zu."Aufgestaute Deal-Pipeline sorgt für zunehmende DynamikObwohl sich der Markt nach wie vor mit einem unsicheren Umfeld konfrontiertsieht, wird sich die positive Entwicklung des vergangenen Halbjahres in nächsterZeit fortsetzen. Gerade im ersten Quartal 2023 rechnet Patrick Seip,Co-Geschäftsführer von sonntag corporate finance, mit einem deutlichen Anstiegder Deal-Aktivität: "Wir erwarten über alle Branchen hinweg zahlreiche Deals,die bereits für das vergangene Jahr geplant waren, allerdings aufgrund derenormen Unsicherheit und schwierigen Finanzierungslage kurzfristig auf Eisgelegt wurden." Ein weiterer Faktor für die zu erwartende positive Stimmung sei,dass Nachfolgeprozesse und die strategische Weiterentwicklung bei Unternehmenwieder stärker in den Fokus rücken. "Viele Mittelständler waren in denvergangenen Monaten gezwungen, sich auf die Löschung kurzfristiger Brandherde zukonzentrieren, anstatt die Zukunftsplanung ihres Unternehmens voranzutreiben.