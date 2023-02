FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Rekordergebnis im vergangenen Jahr und Aussichten auf gut laufende Geschäfte haben am Donnerstag die Aktien der Deutschen Börse beflügelt. Zeitweise erreichten sie mit 173,80 Euro den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Zur Mittagszeit legten sie als Spitzenwert im Dax hinter Siemens noch um 3,3 Prozent auf 171,80 Euro zu.

Das Deutsche-Börse-Papier gehört seit einiger Zeit zu den Gewinnern am Aktienmarkt. Seit dem Amtsantritt von Theodor Weimer als Vorstandschef Anfang 2018 zog der Börsenwert um rund 75 Prozent auf zuletzt 32 Milliarden Euro an. Die Deutsche Börse ist damit das wertvollste börsennotierte Unternehmen am Finanzstandort Frankfurt.