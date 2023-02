Jahresvorschau 2023 der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH (FOTO)

Wernigerode (ots) - Der Krise mit innovativen Projekten

Zum Jahresstart 2023 setzt die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode

mbH (GWW) mit dem ersten Spatenstich für das sogenannte Sonnenhaus in

Wernigerode und dem Gesicht des Bundesliga-Profis Nils Petersen als Botschafter

für innovative GWW-Projekte kräftige Signale in Richtung Energiewende. Das

Sonnenhaus ist zudem der erste Wohnungsneubau der GWW seit 18 Jahren.





" Ich denke, wir alle müssen trotz Krise und schwieriger Weltlage positiv denken- da wo wir leben und arbeiten. Das heißt für uns, aktiv an Projekten zuarbeiten, um vorwärts zu kommen und all die Herausforderungen dabei zu meistern.Die Hände in den Schoß legen, gilt nicht. Deshalb arbeiten wir dieses Jahr auchweiter daran, unser Ziel von 70 Prozent CO2-Einsparung bis zum Jahr 2030erreichen zu können", kommentiert GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann denfulminanten Jahresauftakt. Beiträge wie diese könnten die Welt um uns herum einStück besser und heiler machen, ergänzt er. Und Fußballer Nils Petersen seidafür der beste Botschafter.Zur Energiewende bei der GWW gehört auch, alle Plattenbauten energetisch zusanieren. "Etwa 60 Prozent unserer 52 Wohnblöcke sind es bereits. In 2023 sindweitere drei Blöcke dran. Dort können sich bald nahezu 250 Mieter*innen in 120Wohnungen auf ein schickes Zuhause freuen", hebt Christian Zeigermann hervor.Die energetische Sanierung der Plattenbauten verbinde die GWW auch mit einergewissen ästhetischen Heilung. Man wolle die Bauten äußerlich aufwerten undharmonischer erscheinen lassen. Das trage auch weiter zur modernenStadtbildgestaltung bei, der sich auch der neue Oberbürgermeister Wernigerodes,Tobias Kascha, verschrieben habe.In diesem Zusammenhang schickt Christian Zeigermann eine Botschaft an das LandSachsen-Anhalt bezüglich der Möglichkeiten, gleich Aufzüge im Rahmen derModernisierung anbauen zu können. "Bis 2019 gab es ein Aufzug-Förderprogramm vomLand. Das sollte erneut aufgelegt werden. Für mich ist das auch einesozialpolitische Notwendigkeit. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Doch wennich als alter Mensch meine Wohnung nicht mehr erreichen kann, dann bleibt nurirgendwann das Heim als Alternative. Eine teure Alternative für uns alsGesellschaft und ja oft von den Betroffenen auch wenig gewollt", so dieEinschätzung des GWW-Geschäftsführers. Also müsste man die Wohnungen soausstatten, dass die Älteren auch so lange wie möglich darin gut leben könnten.