WILLINGEN (dpa-AFX) - Wer vorübergehend Teilzeit arbeitet, soll nach Auffassung der IG Metall-Frauen ein echtes Rückkehrrecht in den vorherigen Vollzeitjob erhalten. Die bisherigen Regelungen zur sogenannten "Brückenteilzeit" reichten nicht aus, wurde am Donnerstag auf einer Konferenz der Frauen in der IG Metall im nordhessischen Willingen deutlich.

Viele Beschäftigte hätten den Wunsch, für eine gewisse Zeit in Teilzeit zu arbeiten, erklärte die Zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, anlässlich der Veranstaltung. Modelle, die es erlaubten, Beruf und Familie zu vereinen, würden stark eingefordert. "Man sollte jedoch nicht den Fehlschluss ziehen, dass vor allem Frauen dauerhaft in Teilzeit bleiben wollen."