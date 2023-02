Allianz Trade Studie : Milde Rezession im Winter und steigende Insolvenzen in Deutschland

Hamburg (ots) -



- Milde Rezession in Deutschland zum Jahresbeginn, nur verhaltene Erholung in der zweiten Jahreshälfte

- Deutschland: Insolvenzen steigen 2023 um rund 15 %[1]; 2024 um voraussichtlich weitere +6 %

- Trotz zweistelligem Anstieg: sukzessive Normalisierung des Insolvenzgeschehens - Weltweite Insolvenzen steigen 2023 um etwa 19 %, in Westeuropa sogar um 25 %

Ein "Dreifach-Schock" aus höheren Material- und Produktionskosten, steigenden Lohnkosten und einem deutlichen Zinsanstieg belastet die deutschen Unternehmen. Auch die wirtschaftliche Schwäche setzt vielen Firmen zu. In seiner jüngsten Analyse prognostiziert der weltweit führende Kreditversicherer Allianz Trade im ersten Quartal 2023 erneut eine milde Rezession. Erst Mitte des Jahres geht es nach Ansicht der Experten aufwärts - und auch dann nur sehr verhalten.