PKV und Dermatologie-Start-up Formel Skin vereinbaren Innovationspartnerschaft

Köln (ots) - Die privaten Krankenversicherer bringen digitale

Behandlungsmethoden in die Patientenversorgung: Versicherte können sich die

telemedizinische Behandlung von Hautkrankheiten durch das Berliner Unternehmen

Formel Skin erstatten lassen. Das Start-up ist eines der erfolgreichen

Investments von Heal Capital, dem von der PKV initiierten Wagniskapitalfonds für

digitale Gesundheitsinnovationen.



Die Private Krankenversicherung arbeitet in vielen Bereichen daran, medizinische

Innovationen zu fördern, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu

verbessern. Das zeigt sie nun am Beispiel der telemedizinischen Diagnostik und

Behandlung von Hautkrankheiten wie Akne und Neurodermitis. Anhand eines

Fragebogens und hochauflösender Bilder per Smartphone-Kamera analysieren die

Ärztinnen und Ärzte von Formel Skin das Hautbild der Patienten und erstellen

eine Diagnose sowie einen Behandlungsvorschlag. Die Patienten erhalten ein

individuelles Rezept - und bei Bedarf regelmäßige ärztliche Unterstützung.