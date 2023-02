CDN Maverick ernennt Raul Sanabria zum VP Exploration

Vancouver, British Columbia – 9. Februar 2023 / IRW-Press / – CDN Maverick Capital Corp. („Maverick“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CDN; OTCPINK:AXVEF; Frankfurt: A117RU) freut sich, die Ernennung von Raul Sanabria zum Vice President, Exploration bekannt zu geben.

Herr Sanabria ist ein versierter Explorationsgeologe mit über zwanzig Jahren Erfahrung in den Bereichen Exploration, Bergbau, Projekterschließung und Lagerstättenbewertung. Er war Mitbegründer und leitender Angestellter auf Unternehmens- und Betriebsebene bei einer Reihe börsennotierter Unternehmen in Kanada und führte große multidisziplinäre Teams in Kanada, Mittel- und Südamerika sowie Afrika.

Raul war maßgeblich an der Entdeckung und Erschließung neuer Bergbaureviere beteiligt, darunter verschiedene Arten von strategischen und metallischen Mineralvorkommen wie Gold-Molybdän-(Kupfer)-Porphyre in den kanadischen Kordilleren, epithermale Gold-Silber-Systeme (Kanada, Nicaragua, Kolumbien), primäres Silber (Kolumbien), magmatische Vanadium-Skarne (BC), in Eisenformationen gelagertes Gold (NWT, Ontario), vulkanogene Massivsulfide (BC), Eisen-Zink vom Mississippi Valley-Typ (Spanien), Fluorit (BC, Utah), Evaporite (Spanien, Senegal) und viele andere. Einige dieser Entdeckungen befinden sich derzeit in der Machbarkeitsphase oder in der Produktion.

„Wir freuen uns, Raul im Team von CDN Maverick Capital Corp. begrüßen zu dürfen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Mineralexploration und seinem Fachwissen - von der Ermittlung von Zielgebieten bis hin zum Bau von Minen und der Produktion - sind wir zuversichtlich, dass er eine wertvolle und vielseitige Perspektive in das Unternehmen und dessen Bestreben, Ziele und Lagerstätten mit kritischen und sonstigen Mineralen in Nord-, Mittel- und Südamerika zu finden und zu erkunden, einbringen wird. Seine Ernennung spricht für die Qualität unserer Projekte in Argentinien und Nevada, und wir sehen den Beiträgen entgegen, die er zur Weiterentwicklung und dem Wachstum des Unternehmens leisten wird“, erklärt Adam Cegielski, CEO von CDN Maverick Capital Corp.