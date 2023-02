Elektros gibt Vereinbarung mit Next Realm AI als potenzielle Datenberatungsfirma für den Elektrofahrzeugbetrieb bekannt

SUNNY ISLES BEACH, FLORIDA / ACCESSWIRE / 9. Februar 2023 / Elektros (OTC PINK: ELEK), ein aufstrebender Marktführer der Elektromobilitätsbranche, hat die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/MOU) mit der Firma Next Realm AI bekannt gegeben, welche die Sondierung der Einbindung von Technologien des maschinellen Lernens in den Betrieb von Elektrofahrzeugen (EV) betrifft.

Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass mit der in New York ansässigen Technologieforschungsfirma Next Realm AI eine Vereinbarung unterzeichnet wurde, im Rahmen welcher die Möglichkeiten der Einbindung von Ressourcen des maschinellen Lernens und der Analyse sondiert werden. Ziele dieser Zusammenarbeit sind die Optimierung der Kundenerfahrung, eine raschere Modernisierung der Produktentwicklung, der Produktion und des Lieferkettenmanagements sowie die zeitnahe Implementierung von datengesteuerten Geschäftsmodellen für den Elektrofahrzeugmarkt.

Batterieanalytik: Intelligente Batterieanalysen verbessern die Leistung von Lithiumionenbatterien, indem sie deren Leistung, den Ladezustand, Belastungen durch rasche Beschleunigung und Abbremsung, die Temperatur und die Anzahl der Ladezyklen überwachen.

Die zum Patent angemeldete Multi-Port-Ladevorrichtung des Unternehmens ermöglicht es den Nutzern, mehrere Ladefunktionen in Elektrofahrzeugen zu verwenden. Das Unternehmen will diese im Rahmen von Lizenzvereinbarungen an führende Elektrofahrzeughersteller vermarkten.

Bergbaubetrieb: Für die Bergbauindustrie eröffnen sich mit künstlicher Intelligenz zahlreiche wirtschaftliche Vorteile durch Kostenreduktion, Effizienz, Produktivitätssteigerung, Gefahrenminimierung für das Betriebspersonal, unterbrechungsfreie Produktion und mehr Sicherheit. Intelligente Sensoren und Kameras unterstützen automatisierte Anlagenteile und überwachen gleichzeitig die Sicherheit der Arbeiter sowie die Umweltauswirkungen im Minenbereich.

Kundenservice: Der auf einem Large Language Model (LLM) aufbauende Chatbot ChatGPT interagiert in einem Dialogformat. Er versteht eine Vielzahl von Aufforderungen und erzeugt menschenähnliche Antworten durch Vorhersage zukünftiger Wörter.

Anwendungen können darauf trainiert werden, die Stimmungslage bei Kundenanfragen durch das Erkennen von Kundenemotionen zu verstehen und einzuordnen. Dadurch sind Markenhersteller besser in der Lage angemessen zu reagieren.