Zukunftsstrategie Forschung und Innovation Den Worten müssen schnell Taten folgen! (FOTO)

Berlin (ots) - Franz-Josef Holzenkamp, Präsident des Deutschen

Raiffeisenverbands (DRV), kommentiert die am Mittwoch (08.02.2023) im

Bundeskabinett beschlossene Zukunftsstrategie Forschung und Innovation:



"Die Bundesregierung zeigt sich technologieoffen. Gut so! Das ist ein

ermutigendes Signal an die Agrar- und Ernährungswirtschaft. Wir begrüßen es,

dass die Bundesregierung unserer Forderung nach einer wissenschaftsbasierten

Bewertung moderner genomischer Techniken in der Pflanzenzüchtung wie CRISPR/Cas

nachkommen und den Innovationsbooster zünden will. Bei der Absichtserklärung

darf es aber nicht bleiben. Den gedruckten Worten im Strategiepapier müssen

schnell Taten folgen. Ohne die Möglichkeit zur praktischen Anwendung moderner

Techniken wird dem Wissenschaftsstandort Deutschland die Attraktivität fehlen,

um dauerhaft eine Vorreiterrolle in der Züchtungsforschung einnehmen zu können.

Deshalb muss das Europäische Gentechnikrecht unverzüglich angepasst werden.

Dieser Schritt ist auch notwendig, um den internationalen Handel mit agrarischen

Rohstoffen als Voraussetzung der Ernährungssicherung aufrechterhalten zu

können."