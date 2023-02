Energiekrise zwingt kommunale Energieversorger zu Anpassungen bei Strategie, Geschäftsmodell und Organisationsstruktur

Bonn (ots) - Die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise erhöht den

Handlungsdruck bei vielen kommunalen Energieversorgern. Parallel zwingen auch

die gesetzliche Regulierung, die Energiewende sowie technologische Innovationen

die Marktteilnehmer weiterhin zu durchgreifenden Veränderungsmaßnahmen bei

Strategie, Geschäftsmodellen und Organisationsstruktur. Es geht vor allem um die

Zukunftsfähigkeit der meist regional tätigen Energieversorger. Zu diesem Schluss

kommen die Autoren des aktuellen Thinktank-Projekts "Zukunft der kommunalen

Energieversorger" des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberatungen (BDU).



Von entscheidender Bedeutung ist aus Sicht des BDU-Thinktank-Teams eine aktive

Steuerung, die nicht nur passiv auf die deutlich gestiegenen Anforderungen

reagiert, sondern die zukünftige strategische Ausrichtung in den Mittelpunkt

aller unternehmerischen Anstrengungen stellt. Dabei gelte es im Besonderen,

individuell tragfähige Lösungen für die Stadtwerke in vier Handlungsfeldern zu

erarbeiten. Zum einen sollten die bestehende Infrastruktur ertüchtigt (bspw.

Smart Grid oder H2-Readiness) und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Zum

anderen müssten die digitale Transformation in allen Geschäftsprozessen

vorangetrieben sowie Skaleneffekte erschlossen werden.