Design und Funktion auf höchstem Niveau (FOTO)

München (ots) - Ein modernes, zeitloses Design und eine Vielzahl von Optionen

kennzeichnen die neuen Secustos-Leser des Zutrittsspezialisten sesamsec. Damit

eignen sich die Geräte für alle Anwendungsbereiche, in denen gleichermaßen hohe

Ansprüche an Funktion und Ästhetik erfüllt werden müssen.



sesamsec bietet ein breites Portfolio an leistungsstarken, universellen

Lesegeräten. Bei der Entwicklung der Secustos-Linie hat das Unternehmen nicht

nur die technologischen Aspekte, sondern auch das Design in den Fokus gerückt.