Heumilchkuh sucht Namen!

Innsbruck (ots) - Wie soll die Heumilchkuh mit Blümchenschwanz heißen? - ARGE

Heumilch ruft zur Teilnahme an attraktivem Gewinnspiel zu neuem Logo auf.



Das Klima schützen, die Artenvielfalt fördern und für Tierwohl sorgen: Das alles

und noch viel mehr steckt in der Marke Heumilch. Das neue Logo vereint diese

Werte auf einen Blick. Das Einzige, das noch fehlt, ist ein Name für die grüne

Heumilchkuh mit rotem Blümchenschwanz. Noch bis Ende Februar sammelt die ARGE

Heumilch über www.heumilch.com Namensvorschläge für ihr junges Maskottchen. Dem

oder der glücklichen Gewinner/in winkt ein Gutschein über 300 Euro von "Urlaub

am Bauernhof" im SalzburgerLand. "Mit dieser Aktion möchten wir einmal mehr

darauf aufmerksam machen, dass die nachhaltige Heuwirtschaft und ihre Produkte

stark zu Klimaschutz, dem Erhalt der Artenvielfalt und zu Tierwohl beitragen",

erläutert Christiane Mösl, Geschäftsführerin der ARGE Heumilch den Hintergrund

des Gewinnspiels. Weitere Infos gibt es unter www.heumilch.com