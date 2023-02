Entlang der südlichen Grenze der Nine Mile Synform wurden (3) noch nie getestete Ziele mit hoher Priorität entlang eines gut definierten geologischen Kontakts identifiziert. Zu den Wirtsgesteinen gehören Vulkane und Sedimente der Little-River-Formation, die auch das strukturelle Liegende der Cu-, Pb-, Zn-Ag-Keil-Lagerstätte bildet (Cominco förderte 1,503 MT (Millionen Tonnen) mit einem Gehalt von 0,65 % Pb, 1,6 % Zn, 2,88 % Cu und 20,0 g/t Ag). Entlang paralleler Strukturen im Nordwesten sind weitere kleine Lagerstätten vorhanden. Entlang dieses aussichtsreichen Trends wurden noch keine Bohrungen durchgeführt. Wie man aus Abbildung 1 ersehen kann (gelbe Vorkommen), gibt es einen hochgradig ausgeprägten Mineralisierungstrend, der sich durch unsere neue Liegenschaft fortsetzen und mit den (3) hoch priorisierten magnetischen Hochpunkten (Knotenpunkte) in Verbindung stehen sollte.

Abbildung 1: Liegenschaft West Nine Mile Brook mit Darstellung von (3) hoch priorisierten Zielen in der ausgewiesenen mineralisierten Falte Nine Mile

- Drei (3) Zielknoten (A, B, C) mit hoher Priorität ermittelt, die denen ähneln, die von EarthEx bei Nine Mile Brook festgestellt wurden.

- An der südlichen Grenze der gefalteten, mineralisierten Nine Mile Synform,

Vancouver, B.C. – Donnerstag, 9. Februar 2023 / IRW-Press / – Nine Mile Metals Ltd. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das „Unternehmen“ oder „Nine Mile“) freut sich bekannt zu geben, dass es das Projekt „West Nine Mile Brook“ von Windfall Geotek Inc. („Windfall“) übernommen hat und dessen KI-Dienstleistungen auf sein gesamtes Projektportfolio im weltberühmten Bathurst Mining Camp (BMC) in New Brunswick, Kanada, anwenden wird.

Nine Mile Metals erwirbt das Projekt West Nine Mile Brook und beauftragt Windfall Geotek, ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer