Viktor Hettich übernimmt mit Peter Kanzler die Geschäftsführung der Isartal Health Media (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Zum Jahresauftakt stellt sich die Isartal Health Media GmbH

(IHM) in ihren Leitungsfunktionen neu auf: Viktor Hettich übernimmt gemeinsam

mit dem bisherigen IHM-Geschäftsführer Peter Kanzler die Geschäftsführung der

GmbH, die Teil der Wort & Bild Verlagsgruppe ist. Viktor Hettich folgt damit auf

Sandra Dittrich , die eine neue Führungsrolle innerhalb der Verlagsgruppe

übernehmen wird.



Das Baierbrunner Medienhaus ist Hettich nicht unbekannt. Er war zuvor seit 2021

Director Tech & Software Engineering bei der gesund.de GmbH & Co. KG , bei der

der Wort & Bild Verlag Gesellschafter ist. Von 2013 bis 2018 war er innerhalb

der Verlagsgruppe bereits in der Unternehmensführung von pro AvO und Curacado

sowie als Leiter Business Development und als Leiter für den Digitalvertrieb

tätig.