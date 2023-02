Energiewende scheitert an fehlenden Fachkräften im Handwerk / Handwerkskammerpräsident Krautscheid fordert deutliche Steuerentlastung für Fachkräfte im Handwerk (FOTO)

Koblenz (ots) - Die Folgen des Fachkräftemangels werden immer noch unterschätzt.

"Geht es so weiter wie bisher, dann scheitern in Deutschland sowohl die

Energiewende als auch die Pläne zur Klimaneutralität schon daran, dass sie

niemand umsetzen kann", sagte Kurt Krautscheid, Präsident der Handwerkskammer

Koblenz. Alle bisherigen Pläne, das Angebot an gut ausgebildeten Handwerkern zu

erhöhen, reichten nicht aus, um den drohenden Stillstand bei der Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft zu verhindern. "Wir haben schon viele Maßnahmen,

um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Was wir aber weiterhin brauchen, ist

ein mutiges, starkes steuerpolitisches Signal, das vor allem die Arbeit im

Handwerk spürbar entlastet." Das von Bundesfinanzminister Lindner für das

Frühjahr angekündigte Steuer- und Konjunkturpaket sei dafür die richtige

Gelegenheit.



Unbürokratische Maßnahmen mit hoher Reichweite wie eine allgemeine

Steuerbefreiung für die ersten drei Berufsjahre nach der Ausbildung seien

besonders sinnvoll. "Die USA haben uns mit dem Inflation Reduction Act

vorgemacht, wie man auch ohne komplizierte Programme wirkungsvoll steuerlich

fördern kann. Das ist der richtige Gedanke, um Ausbildung und Arbeit im Handwerk

wieder attraktiver zu machen," betonte Krautscheid. Steuerentlastungen für

Mehrarbeit, für ältere Arbeitnehmer, den Wechsel von Teilzeit in Vollzeit oder

die Rückkehr in den Beruf nach der Elternzeit könnten den entscheidenden Impuls

setzen, gerade um die Potenziale bei Älteren und Frauen zu heben.