Hierbei geht es um nichts weniger als um einen nachhaltigen Ausbruch beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude aus einem seit Sommer letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend, nachdem Anfang Dezember 2022 bei 75,16 US-Dollar ein vorläufiger Tiefpunkt markiert wurde. Zwar konnte in der Spitze ein Hoch bei 89,05 US-Dollar Ende Januar markiert werden, zu einem nachhaltigen Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend ist es aber bisher immer noch nicht gekommen. Unglücklicherweise wird das Handelsgeschehen noch immer von vielen Unsicherheiten geprägt, obwohl dies ausgerechnet die Aktienmärkte nicht unbedingt widerspiegeln.

Ausbruchsvorbereitungen laufen

Noch immer müssen sich längerfristig orientierte Investoren für eine klare Signallage bei Brent Crude Öl gedulden, technisch dürfte erst oberhalb von 89,00 US-Dollar und den knapp darüber verlaufenden EMA 200 bei 90,57 US-Dollar eine mittelfristige Trendwende zustandekommen, Kursgewinne an 95,80 und 99,52 US-Dollar würden in diesem Szenario dann möglich. Ein bärisches Szenario würde ganz klar unterhalb der Wochentiefs von 79,15 US-Dollar greifen, in diesem Fall müssten rasch Verluste auf 77,65 und die Jahrestiefs aus 2022 bei 75,16 US-Dollar einkalkuliert werden.