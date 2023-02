Sieger Consulting wird Teil von valantic / valantic erweitert Analytics- und Data-Expertise in Life Science, Healthcare, Finance und öffentlicher Verwaltung (FOTO)

München / Frankfurt a. M. (ots) - Die Digital Solutions-, Consulting- und

Software-Gesellschaft valantic ( http://www.valantic.com/ ) erweitert ihre

Expertise in den Bereichen Datenstrategie, Analytics, Data Science und Data

Management: Die end-to-end Boutique-Beratung Sieger Consulting (

http://www.sgc.de/ ) wird Teil der valantic Familie und stärkt damit die

Position und das Know-how von valantic in den hochregulierten Branchen Pharma,

Finance und Public.



Sieger Consulting berät seine Kundinnen und Kunden in hochregulierten Märkten

bei der datengetriebenen Digitalisierung und optimiert die Datennutzung mit

automatisierten Analysetools. Die Fach-, IT- und Managementberatung ist führend

in der Bereitstellung hochautomatisierter Datenwertschöpfungsketten und der

Erarbeitung intuitiver Prozesse, um Daten für die Endnutzer zur Verfügung zu

stellen. Durch die Lösungen von Sieger können etwa Finanzunternehmen eine

bessere Risikoabschätzung bei Investments abgeben. Oder Pharmaunternehmen können

die Zulassungsprozesse neuer Medikamente beschleunigen, weil die Analyse von

Studiendaten im Hintergrund um ein Vielfaches schneller abgeschlossen werden

kann.