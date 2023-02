UBS stuft BAYER AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach Mitteilung eines Wechsels an der Konzernspitze auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Der Schritt komme früher als gedacht, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bill Anderson, der den Chefposten im Frühsommer von Werner Baumann übernehmen soll, sei zumindest mit Blick auf das Pharmageschäft der Leverkusener ein Bote des Wandels. Was es für die Konzernstruktur insgesamt bedeute, also mit Blick auf die Agarsparte und das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten, sei indes offen./mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 19:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 19:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 61,10EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m