Wernigerode (ots) - Als Geschäftsführer der Amatec24 GmbH und Gründer des AmazonFBA Revolution Programms unterstützt Almir Kobiljakovic Onlinehändler dabei,ihren Umsatz auf Amazon zu maximieren. Hierfür ebnet der Amazon FBA Experteseinen Kunden den Weg, um erfolgreich als Reseller zu starten. Im Folgendenverrät er, wie der Start ins Amazon-FBA-Business reibungslos gelingt.Jahr für Jahr kaufen immer mehr Menschen online ein. Eine der bestenMöglichkeiten, um ein eigenes Business aufzubauen, ist daher der Verkauf vonProdukten über das Internet. Vor allem der Online-Marktplatz Amazon wird dabeigern genutzt. Fulfillment by Amazon, kurz FBA, lautet in diesem Zusammenhang dasSchlagwort. Hierbei handelt es sich um ein Geschäftsmodell, das darauf basiert,dass ein Unternehmer die Marktplatz-Infrastruktur von Amazon nutzt, um eigeneProdukte zu vertreiben. Der Warenbestand wird dabei komplett oder teilweise beiAmazon gelagert. Bestellt ein Kunde ein oder mehrere Produkte, werden sie direktüber Amazon versandt. Auch die Kundenbetreuung und Retourenabwicklung werdenabgedeckt. Entsprechend attraktiv erscheint das Geschäftsmodell für Gründer, diemit dem Gedanken spielen, ein eigenes Onlinegeschäft aufzubauen. "Durch einAmazon-Business profitieren Unternehmer davon, sich ein attraktivesProduktportfolio aufbauen zu können, ohne Stress mit Lagerhaltung und Versand zuhaben", weiß Almir Kobiljakovic, Gründer und Geschäftsführer der Amatec24 GmbH."Zudem können Händler für ihr Geschäft auf den größten Online-Marktplatz in ganzEuropa zurückgreifen, wodurch die Hürde zum Einstieg in den Verkauf deutlichgeringer ist. Durch eine genaue Planung lässt sich auch das geschäftliche Risikoauf ein Minimum reduzieren." Der Amazon-FBA-Experte weiß, wie sich Händlerheutzutage aufstellen müssen, um mit ihrem Amazon-Geschäftsmodell erfolgreich zuwerden. Wie der Start ins Amazon-FBA-Business reibungslos gelingt und worauf esdabei zu achten gilt, erklärt Almir Kobiljakovic im Folgenden.1. Nischenprodukte statt Bestseller wählenUm erfolgreich mit Handelsware auf Amazon zu starten, sollten sich Gründerzunächst mit den Grundlagen des Online-Handels vertraut machen. Dazu gehören derGroßhandel in Deutschland, verschiedene Reseller-Typen sowie das Markenlevel aufAmazon. So werden Unternehmer in die Lage versetzt, Produkte und Marken zufinden, die sich tatsächlich für Anfänger eignen, wodurch sich das Risiko, Zeitund Geld zu verschwenden, von vornherein auf ein Minimum reduzieren lässt.