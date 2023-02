Hameln (ots) - Viel Geld und viel Stress - um Vertriebsjobs ranken sich zahllose

Mythen. Dabei bietet insbesondere der Glasfaservertrieb gute Zukunftsaussichten,

weil immer mehr Unternehmen und Privatpersonen eine schnelle und zuverlässige

Internetverbindung benötigen.



"Weil Glasfaser ohne aktiven Vertrieb kaum verkauft wird, gibt es eine hohe

Nachfrage nach Verkäufern", erklärt Patrick Grabowski. "Nach oben sind hier beim

Gehalt keine Grenzen gesetzt." Patrick Grabowski ist Vertriebsexperte und verrät

in diesem Ratgeber gerne, wie der Alltag als Glasfaservertriebler aussieht und

welche Verdienstmöglichkeiten geboten werden.





Ein abwechslungsreicher AlltagViele Menschen beklagen sich über ihren monotonen Alltag. Ihnen fehlenberufliche Herausforderungen und oft auch der Kontakt zu Menschen. Wer imGlasfaservertrieb arbeitet, profitiert diesbezüglich von zwei großen Vorteilen:Jeder Arbeitstag bringt Abwechslung mit sich, die auf einer klaren Strukturfußt.Zu Beginn seines Projekts erhält der Vertriebler ein Gebiet zugeteilt. Erbekommt also ein bestimmtes Polygon auf der Landkarte, zum Beispiel einenfestgelegten Bereich in der Stadt Bochum. Für die dort ansässigen Kunden ist derGlasfaser-Profi exklusiv im Außendienst tätig. Morgens legt der Vertrieblerentsprechend fest, wen er im Laufe des Tages beraten wird. Das können bestehendeKunden oder Bürger als potenzielle Interessenten sein. Letztere wurden imVorfeld über das Glasfaserangebot informiert, etwa durch Bürgerversammlungen,einen Brief oder den Bürgermeister der Stadt. Auch vorab verteilte Info-Flyeroder Plakate sorgen für Interesse, das der Glasfaservertriebler flexibel inAbschlüsse lenken kann.Topaktuelle Technik und ein starkes NetzwerkSämtliche Tools und Informationen für ihren Arbeitsalltag stehenGlasfaser-Experten bequem auf ihrem Tablet zur Verfügung. Sie nutzen das mobileGerät also direkt dazu, um ihren Verkaufserfolg zu steigern. Vertragsabschlüssehalten sie ebenfalls digital fest. Das spart wertvolle Zeit und Nerven. Jedochdarf neben der topaktuellen Technik auch der direkte Kontakt zu Vertrieblernnicht zu kurz kommen. Ein gemeinsames Frühstück mit anderen Profis aus derRegion motiviert und schenkt bereits vor der ersten Kundenbegegnung des Tageswertvollen Input.Echte Lösungen anbietenEine verlässlich schnelle Internetverbindung wird im modernen Privat- undBerufsleben immer wichtiger. Glasfaservertriebler helfen ihren Kunden dabei,diesen konstant steigenden Bedarf zu decken. Passgenaue Tarife als Lösungenbieten die Experten jedoch nicht in sterilen Geschäftsräumen, sondern direkt beiden Interessenten zu Hause an. Sie beraten ausführlich und dabei in direkterKundennähe. Klar wird mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung in jedemFall: Die Verdienstmöglichkeiten im Glasfaservertrieb sind ansprechend, denn dasBerufsfeld ist zukunftsweisend.Gemeinsam stark für den beruflichen ErfolgDie individuell planbare Beratung von Interessenten und Kunden im Außendienststellt das Kerngeschäft von Glasfaservertrieblern dar. Um sie optimal zumeistern, können sich auch die Experten auf eine bedarfsgenaue Unterstützungverlassen. Dazu gehören ein Videoportal für die persönliche Weiterbildung,interne Schulungen und die Betreuung durch einen Projektleiter sowie denRegionalmanager. Der Kontakt zu anderen Vertrieblern in der eigenen Umgebung istaußerdem eine große Hilfe für neue und langjährige Vertriebler.Oft finden diese auch im sogenannten Infomobil zusammen, das vor Geschäftenplatziert wird. Interessenten kommen direkt auf dieses Auto zu, um sich über diebesten Glasfaserangebote zu informieren. Schließlich ist der Bedarf an schnellemInternet hoch und die Glasfaserbranche boomt nicht ohne Grund.Über Patrick Grabowski:Patrick Grabowski ist gemeinsam mit Ali Türüt Geschäftsführer der UnitedPromotion GmbH. Mit ihrer Agentur bieten sie Interessenten die Chance, in derGlasfaserberatung im Außendienst tätig zu werden und dabei vollkommenselbstständig zu agieren. Gleichzeitig bilden sie die Vertriebler aus undversorgen sie mit einer modernen Ausstattung nebst ausgeklügeltenVertriebs-Tools. Mehr Informationen dazu unter: https://www.united-promotion.eu/