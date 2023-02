GOLDMAN SACHS stuft GIVAUDAN AG auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 2700 auf 2800 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Ihre neue Analyse deute darauf hin, dass der hohe Verschuldungsgrad des Aromen- und Duftstoffherstellers ein Risiko für die Aufrechterhaltung des Wachstumskurses darstellt, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel begründete sie mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 22:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 3.006EUR gehandelt.