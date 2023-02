Unternehmen gehen Herausforderung Klimaneutralität an / Projekt von Klimaschutz-Unternehmen und Universität Kassel präsentiert Ergebnisse

Berlin (ots) - Zehn Klimaschutz-Unternehmen gehen den Weg Richtung

Klimaneutralität. Zwei Jahre entwickelten sie mit wissenschaftlicher

Unterstützung in einem Pilotprojekt individuelle Maßnahmen und Fahrpläne. Bei

der Abschlussveranstaltung in Berlin stellten sie heute die Ergebnisse des

Kooperationsprojekts "Wege zum klimaneutralen Unternehmen" vom Verband

Klimaschutz-Unternehmen und dem Fachgebiet umweltgerechte Produkte und Prozesse

(upp) der Universität Kassel vor.



Die zehn Projektunternehmen haben sich ambitionierte Ziele gesetzt: Fast alle

richten sich nach den Science Based Targets, die auf dem 1,5°C-Ziel des Pariser

Abkommens basieren. Bis zum Zwischenziel im Jahr 2030 will die Gruppe ihre

Treibhausgasemissionen von 185.000 Tonnen im Jahr 2019/2020 um 45 Prozent

reduzieren auf 103.000 Tonnen. Im ersten Schritt sparen sie damit schon so viel

ein wie ein Auto, das mehr als 11.000-mal die Erde umfährt oder ein Flugzeug,

das 1.350-mal zwischen Frankfurt und Mallorca hin- und herfliegt*. Mit ihren

Zielen haben einen großen ersten Schritt getan und sind gut vorbereitet, um bis

2045 klimaneutral zu werden.