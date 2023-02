Mladá Boleslav (ots) - > Skoda Octavia überzeugt in der Importwertung der

,Kompaktklasse' und sichert sich damit den elften ,Best Cars'-Titel



> Skoda Fabia wird zum besten Importfahrzeug bei den ,Kleinwagen' gewählt



> Mehr als 100.000 Leserinnen und Leser beteiligten sich an der 47. Auflage der

Awards





Skoda feiert zwei Siege bei der renommierten Leserwahl ,Best Cars': DieLeserinnen und Leser des deutschen Fachmagazins 'auto motor und sport' wähltenden Skoda Fabia bei den 'Kleinwagen' an die Spitze der Importwertung, währendsich der Octavia in der Importwertung der ,Kompaktklasse' durchsetzte. Damitsichert sich der Bestseller des tschechischen Automobilherstellers den ,BestCars'-Titel insgesamt bereits zum elften Mal, für den Fabia ist es die zweiteAuszeichnung bei der Leserwahl. Insgesamt beteiligten sich an der 47. Auflagevon 'Best Cars' mehr als 100.000 Leserinnen und Leser und wählten ihre Favoritenaus 422 Modellen in 13 Fahrzeugkategorien.Klaus Zellmer, CEO Skoda Auto : "Ganz herzlichen Dank allen Leserinnen undLesern, die uns direkt gewählt haben. Und natürlich all den Skodianern, die andiesen tollen Fahrzeugen mitgearbeitet haben! Die renommierten Auszeichnungensind uns weiter Ansporn, kontinuierlich das Feedback der Kundinnen und Kunden indie Entwicklung unserer Modelle einfließen zu lassen. Denn das macht unsereFahrzeuge attraktiver - und damit noch erfolgreicher!" Klaus Zellmer nahm dieTrophäen im Rahmen der Preisverleihung zusammen mit Jan-Hendrik Hülsmann,Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung von Skoda Auto Deutschland,entgegen.Jan-Hendrik Hülsmann, Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung SkodaAuto Deutschland : "Fabia und Octavia sind in ihren Segmenten genau die passendeAntwort für den Bedarf unserer Kunden - inklusive vieler eindrucksvoller SimplyClever-Lösungen. Wir freuen uns sehr, dass die Leser von 'auto motor und sport'erneut ihre Stimme für unsere Erfolgsmodelle und unsere Marke abgegeben haben."Elfter ,Best Cars'-Erfolg für den Skoda Octavia insgesamt, zehnter Erfolg inSerieDer Skoda Octavia setzte sich in seiner Kategorie gegen 29 Mitbewerber durch undfuhr in der 'Kompaktklasse' an die Spitze der Importwertung. Insgesamt stimmten13,6 Prozent der mehr als 100.000 Leserinnen und Leser für den Markenbestsellerund machten damit seinen zehnten 'Best Cars'-Erfolg in Serie perfekt. Damitsicherte sich der Octavia den Titel seit Bestehen der Leserwahl bereits zumelften Mal; einmal trat er dabei in der ,Mittelklasse' an und konnte auch hierdie Importwertung für sich entscheiden. Heute punktet der Octavia in der viertenGeneration mit emotionalem Design, geräumigem Interieur, hoher aktiver undpassiver Sicherheit, innovativen Assistenzsystemen, moderner Connectivity undvielseitigem Antriebsportfolio.Skoda Fabia feiert zweiten Sieg bei der ,Best Cars'-LeserwahlIn der Importwertung bei den 'Kleinwagen' überzeugte der Fabia die Leserinnenund Leser der 'auto motor und sport' mit einem attraktiven Gesamtpaket ausdynamischem Design, hervorragendem Raumangebot und effizienten Antrieben. Mit16,9 Prozent der abgegebenen Stimmen setzte er sich in seiner Kategorie gegen 19Mitbewerber durch und gewann den Award nach 2008 bereits zum zweiten Mal.Inzwischen ist das Einstiegsmodell von Skoda in vierter Generation erhältlichund basiert auf dem Modularen Querbaukasten MQB-A0 aus dem Volksagen KonzernBei der diesjährigen Auflage der 'Best Cars'-Leserwahl gingen insgesamt zwölfTitel an Fahrzeuge der verschiedenen Volkswagen Konzernmarken.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5437420OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH