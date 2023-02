Heidenheim (ots) -- Unternehmen erfüllt bereits heute alle Vorgaben der MDR- Qualitäts- und regulatorische Systeme vollständig auf die MDR umgestellt- Langfristige Produktverfügbarkeit gewährleistet- Sicherheit auch für neue und signifikant geänderte ProdukteDie PAUL HARTMANN AG hat bereits heute alle Produktgruppen vollständig in dieneue EU-Medizinprodukteverordnung überführt. Die geplante Fristverlängerungdurch die EU ist damit für das Unternehmen nicht relevant. HARTMANN stärktdadurch seine Lieferfähigkeit weiter: Kunden des Unternehmens können sich daraufverlassen, dass ihre Produkte langfristig verfügbar sind, einschließlich neuerund signifikant geänderter Artikel.HARTMANN startete bereits 2017 mit der Umsetzung der MDR und arbeitetefrühzeitig mit dem TÜV SÜD als Benannter Stelle zusammen. "Für uns war einezügige Umsetzung der MDR maßgeblich. Denn unsere Kunden sollen sich um ihrePatienten kümmern, nicht um regulatorische Anforderungen. Das übernehmen wir fürsie", sagt Stefan Fischer, globaler Leiter der Regulatorik der HARTMANN GRUPPE.Langfristig sichere ProdukteZum Umstellungsprozess gehörte bei HARTMANN der Aufbau an Beständen vonMDR-konformen Produkten. Damit ist das Unternehmen in der Lage, einekontinuierliche Belieferung von sicheren und nach MDR zugelassenen Produkte zugewährleisten. HARTMANN kann bereits jetzt ohne Einschränkungen langfristigeKooperationen und Verträge mit seinen Kunden und Lieferanten eingehen. "Dies istbesonders wichtig für langlaufende Ausschreibungen, da die MDRFristverlängerungen immer noch Unsicherheiten hinterlassen", sagt Stefan Fischerweiter.Vorteile bei neuen und signifikant geänderten ProduktenUnternehmen, die wie HARTMANN bereits vollkommen MDR-konform sind, könnenaußerdem vereinfacht Innovationen, Produktanpassungen und -verbesserungen aufden Markt bringen, weil sie nicht mehr zusätzlich die Medical Device Directive(MDD) befolgen müssen. Für nicht MDR-konforme Unternehmen sind dagegenEinzelgenehmigungen einer Benannten Stelle notwendig. "Unsere Mitarbeitendenkönnen sich jetzt stärker um neue Produkte kümmern, anstatt um die Erfüllung vonparallel geltenden Regularien", beschreibt Stefan Fischer die Situation.Bei weiteren Regulierungen vor dem ZeitplanHARTMANN ist ebenfalls bei der Umsetzung weiterer regulatorischer Vorschriften,wie der Europäischen Verordnung für In-vitro-Diagnostika und der EuropäischenVerordnung über Biozidprodukte, vor dem Zeitplan. Dazu Stefan Fischer: "Wie beider MDR halten wir an unseren Implementierungsplänen fest, damit sich die Kundenan ihren Pflegeplan halten können und nicht in Versorgungsengpässe geraten."HintergrundAktuell gelten noch für viele Unternehmen unterschiedliche Regelwerke für dieZertifizierung von Medizinprodukten parallel: Neben der EUMedizinprodukteverordnung MDR, auch die bisherige Medical Device Directive MDD.Die Fristverlängerung gilt jedoch nur für Produkte, zu denen der Hersteller bisspätestens 26. Mai 2021 eine Konformitätserklärung ausgestellt hat. Für jedesNeuprodukt, das bisher nicht unter der MDD in Verkehr war, gelten direkt undsofort die Anforderungen der MDR. Außerdem werden Unternehmen, die bis Anfang2024 keinen Vertrag mit einer Benannten Stelle abgeschlossen haben, nicht vonder MDR-Verlängerung profitieren können.Pressekontakt:Philipp HellmichPAUL HARTMANN AGTel. +49 7321 36 1308E-Mail: mailto:philipp.hellmich@hartmann.infoWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/5437438OTS: PAUL HARTMANN AGISIN: DE0007474041

