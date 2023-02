TeamDrive mit digitalem "Chef-Tresor" für den Mittelstand

Hamburg (ots) - Download für 30 Tage Testbetrieb unter

http://www.teamdrive.com/download (keine Kreditkarte nötig)



Für die Chefs mittelständischer Unternehmen wird es im digitalen Zeitalter immer

schwieriger, vertrauliche Akten unter Verschluss zu halten, ohne sich von den

IT-Spezialisten in der Firma abhängig zu machen. Abhilfe will das Hamburger

Unternehmen TeamDrive schaffen. Geschäftsführer Detlef Schmuck erklärt: "Der in

alten Zeiten übliche Chef-Tresor nützt heutzutage nichts, weil die Unterlagen

durchweg digital vorliegen und daher nicht einfach weggesperrt werden können.

Viele Chefs gerade im Mittelstand tun sich sehr schwer mit blindem Vertrauen in

den IT-Administrator, einen Auszubildenden oder eine externe

Dienstleistungsfirma, die unbegrenzt alle Daten auf dem Firmenserver einsehen

können. Dieses Dilemma löst TeamDrive mit einem digitalen Tresor nur für den

Chef, der völlig losgelöst von der IT-Abteilung im Unternehmen funktioniert."



Installation auf dem Chef-Laptop ist "kinderleicht"