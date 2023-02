An den Aktienmärkten geht es aufwärts! So legte der Nasdaq im noch jungen Börsenjahr 2023 um über acht und der Nasdaq sogar um über 15 Prozent zu. Und dass, obwohl die Stimmung eben noch im Keller war. Inflationsdruck, steigende Zinsen und Krieg sollten 2023 zu einer Rezession und rückläufigen Unternehmensgewinnen führen. Worst-Case-Szenarien sahen Black-Out in weiten Teilen Europas vorher. Nun kühlt die Inflation jedoch schneller ab als erwartet , erweisen sich wirtschaftliche Frühindikator wie Einkaufsmanager- oder Konsumklimaindizes als erstaunlich robust und sind im Herzen Europas noch immer die Lichter an. Wohl aus diesem Grund hat nicht nur der Euro gegenüber dem US-Dollar an Boden gewonnen, sondern auch der Euro Stoxx 50 den S&P 500 sowie den NASDAQ innerhalb der letzten sechs Monate klar outperformt.

