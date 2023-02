FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag zugelegt und ist in Richtung 1,08 US-Dollar gestiegen. Im Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung 1,0791 US-Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als am Morgen. Am späten Nachmittag notierte der Kurs dann bei 1,0770 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0771 (Mittwoch: 1,0735) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9284 (0,9315) Euro.

Neue Inflationsdaten aus Deutschland nahmen am Morgen etwas Druck von der EZB. Sowohl die nach nationaler Methode ermittelte Inflationsrate als auch die für die Geldpolitik im Währungsraum maßgebliche europäische Rate (HVPI) lag im Januar unter den Markterwartungen. Am Devisenmarkt machte sich das aber kaum bemerkbar.

Kräftige Kursgewinne verbuchte unterdessen die schwedische Krone. Auslöser war die Zinsentscheidung der dortigen Notenbank am Vormittag. Die Reichsbank hob ihren Leitzins weiter an und stellte zusätzliche Anhebungen in Aussicht. Darüber hinaus will sie ab April mit dem Verkauf von Staatsanleihen beginnen, die sie in der Krise zur zusätzlichen Lockerung ihrer Geldpolitik erworben hatte. Dieser Schritt kam für viele Marktteilnehmer überraschend und verlieh der schwedischen Währung deutlichen Auftrieb.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88515 (0,88800) britische Pfund, 140,80 (140,81) japanische Yen und 0,9890 (0,9881) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1874 Dollar gehandelt. Das war etwa ein Dollar weniger als am Vortag./bgf/zb

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 1,077USD gehandelt.