BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die EU auf einen gemeinsamen Kampf gegen Russland eingeschworen und zugleich weitere Waffenlieferungen von den Mitgliedstaaten gefordert. "Ich habe kein Recht, ohne Ergebnisse nach Hause zu kommen", sagte der 45-jährige Staatschef am Donnerstag bei einem Besuch in der belgischen Hauptstadt. Dort hielt er zunächst eine emotionale Rede im Europaparlament, ehe er die Staats- und Regierungschefs der EU zu Gesprächen bei einem Gipfeltreffen traf. Am Vortag war er bereits in London und Paris gewesen.

Anders als noch in London forderte Selenskyj in Brüssel nicht offensiv die Lieferung von Kampfjets. Dennoch machte er deutlich, dass sein Land darauf im Kampf gegen Russland darauf angewiesen ist. Er werde dem Thema bei Gesprächen in Kleingruppen der Staats- und Regierungschefs "die notwendige Aufmerksamkeit widmen". Grundsätzlich brauche es mehr Tempo bei der Militärhilfe der Europäischen Union, ebenso forderte er weitere Sanktionen etwa gegen die russische Drohnenindustrie oder den IT-Bereich.