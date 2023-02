Digitalberatung Nunatak setzt weiter auf Wachstum und eröffnet neuen Standort in Berlin

München (ots) - Das Berliner Büro wird mit dem Ziel gegründet, Unternehmen in

der Hauptstadt noch enger bei ihrem digitalen Wachstum zu unterstützen. Die

Themenfelder reichen von Strategie und Innovation über Marketing bis hin zu

Nachhaltigkeit und organisatorischem Wandel. Auch für den öffentlichen Sektor

wird das Angebot deutlich erweitert.



Die Münchner Unternehmensberatung Nunatak (https://www.nunatak.com/) , die sich

auf Digitalstrategien und den zugehörigen Unternehmenswandel spezialisiert hat,

eröffnet eine Zweigstelle in Berlin. Dabei wird ein Fokus auf der

Beratungsleistung für Unternehmen in der späten Wachstumsphase liegen.

Zusätzlich wird das Angebot an Digitaler Strategieberatung für den öffentlichen

Sektor deutlich erweitert. Insbesondere zu den Themen Digitalisierung,

Transformation und Digitale Nachhaltigkeit werden die Experten von Nunatak den

öffentlichen Sektor zukünftig umfassender unterstützen. Der neue Standort

ermöglicht darüber hinaus auch eine direkte und persönliche Beratung der bereits

in Berlin ansässigen Kunden.