Ericsson beim Mobile World Congress Nachhaltiger Mobilfunk, erste 6G-Konzepte und 5G via Satelliten im Orbit (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Ericsson stellt beim Mobile World Congress zehn neue Radioeinheiten (bis zu 53

Prozent leichter, 22 Prozent weniger Energieverbrauch) und drei neue

Indoor-Antennen (bis zu 70 Prozent energieeffizienter als DAS-Technologie)

vor.

- Die neue Software-Lösung Interference Sensing minimiert Interferenzen zwischen

Mobilfunkzellen und steigert so die Netzkapazität um bis zu 40 Prozent.

- Ein Ausblick auf den Mobilfunk der Zukunft stellt erste 6G-Konzepte und 5G

über LEO-Satelliten (Low Earth Orbit) in den Fokus.



Auf der heutigen Pressekonferenz zum Mobile World Congress 2023 (MWC) hat

Ericsson (NASDAQ: ERIC) gleich zehn neue Radioeinheiten vorgestellt, die

teilweise bis zu 53 Prozent leichter sind als vergleichbare Produkte. Bei der

Erweiterung des Portfolios stehen die Netto-Null-CO2-Ambitionen im Fokus, die

die Branche trotz immer höherer 5G-Datenkapazitäten verfolgt. Neben neuer

5G-Mobilfunktechnik stellt Ericsson auf dem MWC in Barcelona Konzepte für 6G

(die nächste Generation des Mobilfunks) vor und erläutert, wie Satelliten im

Weltraum unsere bestehenden Mobilfunknetze erweitern könnten.