DZ BANK stuft Deutsche Börse AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Präsentation von Eckdaten für 2022 auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 190 Euro belassen. Dank des starken zyklischen Ru?ckenwindes habe der Börsenbetreiber die mit seiner Mittelfriststrategie verbundenen Ziele schon vorzeitig erreicht, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings wachse das Unternehmen auch strukturell, unter anderem durch Zukäufe und durch den stark zunehmenden Bedarf an Informationen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung (ESG). Der Ausblick sei indes vorsichtig./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 16:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2023 / 16:32 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 169,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m