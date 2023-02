Rohstoffkonzern Trafigura droht hoher Verlust wegen Nickel-Betrug

Seit Dezember 2022 sei ein kleiner Teil der Lieferungen dieser Unternehmen kontrolliert worden und man habe festgestellt, dass sie entgegen den Erwartungen kein Nickel enthielten, schreibt Trafigura. Der Großteil der Sendungen befände sich noch immer im Transit und warte auf weitere Kontrollen. Trafigura seinerseits habe rechtliche Schritte gegen Gupta und die beteiligten Unternehmen eingeleitet.

Der Rohstoffkonzern nimmt in der Folge eine Abschreibung in Höhe voon 577 Millionen US-Dollar in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres vor. Trafigura sieht diesen Betrag als maximales Verlustrisiko im Betrugsfall, so das Communiqué. Trotzdem erwartet das Unternehmen weiterhin eine Steigerung vom Nettogewinn des ersten Halbjahres./jg/cg/AWP/zb