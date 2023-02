dynaCERT nimmt am 6. International Investment Forum (IIF) am 15. Februar 2023 teil

TORONTO, ON--(9. Februar 2023) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sich dynaCERT auf dem sechsten International Investment Forum ("IIF") am 15. Februar 2023 präsentieren wird. Ausgewählte aussichtsreiche Unternehmen werden auf dem IIF Einblicke in ihre Geschäftsmodelle und Zukunftspläne geben und Anleger aus erster Hand informieren. dynaCERT wird diese Gelegenheit nutzen, um direkt mit Investoren in Kontakt zu treten.

Die Präsentation von Jim Payne, dem CEO von dynaCERT, wird am 15. Februar 2023 um 9:30 Uhr (EST) stattfinden.

Board-Mitglieder und Entscheidungsträger werden ihre jeweiligen Unternehmen live via Zoom vorstellen. Die Teilnehmer des Internationalen Investment Forum („IIF“) können nach den Präsentationen per Chat Fragen stellen und erhalten direkt Antworten. Immer mehr Investoren schätzen diesen direkten Kontakt.

Das IIF findet nun zum sechsten Mal seit seiner Einführung im Jahr 2021 statt und bringt interessierte Anleger mit ausgewählten Unternehmen aus aller Welt zusammen. Zu dem digitalen Event werden zahlreiche Investoren aus allen Kontinenten erwartet. „Vor allem die wachsende Zahl an professionellen Marktteilnehmern und Medienvertretern auf dem IIF unterstreicht, dass die Veranstaltung mittlerweile einen festen Platz im Kalender relevanter Multiplikatoren hat“, sagt Mario Hose, Managing Director der Apaton Finance GmbH, einer der Mitveranstalter und Sponsor von dynaCERT.

„Das IIF hat sich als internationale Online-Investorenkonferenz bereits bestens etabliert und wird auch in Zukunft interessierte Investoren, Analysten und Journalisten mit Unternehmen zusammenbringen. Wir haben bis dato 80 Unternehmen präsentiert und konnten über 2.000 Anmeldungen verzeichnen“, ergänzt Manuel Hölzle, CEO der GBC AG, Mitveranstalter neben Apaton.

Jim Payne, President und CEO von dynaCERT, erklärt: „Im Namen von dynaCERT freue ich mich schon sehr darauf, unser Unternehmen beim sechsten International Investment Forum am 15. Februar 2023 um 9:30 Uhr (EST) vorstellen zu dürfen. Da all unsere bestehenden und potenziellen Kunden weltweit den Bemühungen um eine Verringerung des Treibhausgasausstoßes und der CO2-Emissionen oberste Priorität einräumen, sind die Aussichten für unser Geschäft so gut wie nie zuvor. Unsere firmeneigene und patentierte HydraGEN-Technologie wurde entwickelt, um den Kraftstoffverbrauch von Verbrennungsmotoren zu senken und die CO2- und NOx-Emissionen zu reduzieren, was für die Bereitstellung einer globalen Lösung zur Verringerung der Umweltverschmutzung enorm wichtig ist.“