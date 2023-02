Wirtschaft Finanzminister gegen hohe Subventionen für Intel-Fabrik

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stellt sich gegen die immer weitergehenden Forderungen Intels nach höheren Subventionen für den Bau einer Chip-Fabrik in Magdeburg. "Wir sind nicht erpressbar", sagte der Bundesfinanzminister dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe).



Die Bundesregierung verhandelt mit Intel derzeit über die Bedingungen für eine Ansiedlung in Magdeburg. Die Gespräche führten in der Bundesregierung andere, sagte Lindner. Er wolle als liberaler Finanzminister aber unterstreichen, dass "6,8 oder mehr Milliarden Euro" der deutschen Steuerzahler kein Selbstläufer seien.