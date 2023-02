Berlin/Nuremberg (ots) - L'Italie est au top lorsqu'il s'agit de produits issus

de l'agriculture biologique .



L'Italie compte parmi les leaders mondiaux de la production de produits

biologiques. Les ventes dans le pays d'origine ainsi que les exportations n'ont

cessé de croître ces dernières années. Avec un volume d'exportation d'une valeur

estimée à 3,37 milliards d'euros en 2022, (+ 16 pour cent par rapport à 2021),

l'Italie occupe actuellement la première place dans le classement des pays

exportateurs européens et la deuxième place au niveau mondial.



Stand collectif de l'Italian Trade Agency (ITA) à la BIOFACH : diversité

régionale et plaisir authentique.





Cette année encore, l'Agence nationale italienne pour le commerce extérieur(ITA) est présente à la BIOFACH avec un stand collectif afin d'aider desentreprises sélectionnées à la commercialisation de leurs produits.. 62entreprises y présentent ce qu'elles ont à offrir en matière de délicesculinaires issus de la production biologique. Elles viennent de 17 des 20régions italiennes : Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Émilie-Romagne,Frioul-Vénétie-Giulia, Calabre, Campanie, Latium, Lombardie, Marches, Molise,Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie et Vénétie.L'assortiment italien de qualités bio répond à tous les désirs.Le portefeuille des exposants comprend des huiles d'olive et des spécialités devinaigre de haute qualité, des pâtes fraîches et séchées, des produits deboulangerie, des snacks sucrés et salés, des sauces et du pesto, des pâtes àtartiner, du café, des limonades, des jus, des vins, des truffes, des fruits etlégumes marinés ou en conserve et bien d'autres choses encore - depuis lesproduits manufacturés jusqu'à de nouveaux ingrédients originaux, comme lesflocons de truffe ou les extraits de figue de barbarie sous forme de gel ou depoudre. Un nombre non négligeable des produits présentés portent l'un des deuxlabels de qualité de l'UE "appellation d'origine protégée" ou "indicationgéographique protégée"."Avec 62 exposants, nous atteignons cette année un nouveau record", déclareFrancesco Alfonsi, directeur de l'ITA à Berlin. "Outre les entreprisestraditionnelles bien établies, nous comptons une fois de plus plusieurs nouveauxvenus, auxquels nous souhaitons ouvrir la voie vers le marché international".Une croissance continue malgré les crises mondialesL'intérêt des entreprises italiennes pour le salon BIOFACH ne cesse de croître,preuve du grand dynamisme du secteur bio italien. Avec une croissance de 181pour cent, le volume des exportations italiennes a presque triplé depuis 2012.En 2021, 86 144 entreprises de production certifiées ont été déclarées, ce quicorrespond à une augmentation de 5,4 pour cent par rapport à 2020.Développement des surfaces d'exploitation durables : L'Italie dans la dernièreligne droiteEn 2021, la surface de culture biologique s'élevait à environ 2,2 millionsd'hectares. Au niveau européen, l'Italie se situe ainsi derrière l'Espagne et laFrance, mais devant l'Allemagne et l'Autriche. Selon le Sinab (système nationald'information sur l'agriculture biologique), la surface a presque doublé depuis2010. La part des surfaces cultivées en bio est actuellement de 17,4 pour cent(contre 16,6 pour cent en 2020). Si cette tendance se poursuit, elle attendra en2030 une part de 25 pour cent, ce qui correspond aux objectifs du "Green Deal"européen.Stand collectif de l'Italian Trade Agency à la BIOFACH 2023 (http://www.ice.it/en/markets/germany/bio-lebensmittel-und-getranke-aus-italien-auf-der-biofach-2023Du 14 au 17 février 2023, Messe Nürnberg, hall 4, stands 107/110/111/129.https://ots.de/W0LLfWContact:ITA - Agence italienne pour le commerce extérieur -Bureau de promotion commerciale de l'ambassade d'ItalieSchlüterstraße 3910629 Berlin - AllemagneTéléphone : +49 30 884403-00Courrier électronique : mailto:berlino@ice.ithttp://www.ice.itContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/119405/5437670OTS: Italian Trade Agency