Google fällt nach dem gestrigen Abverkauf weitere -6% und belastet damit den Nasdaq, der Dax erreichte heute ein neues Jahreshoch, handelt aber nun wieder deutlich tiefer. Warum stoppte die Rally heute? Mit einem Wort: die Wette gegen die Fed geht nach hinten los. Gestern extrem hawkishe Aussagen von zahlreichen Fed-Mitgliedern, dazu die Zinskurve immer invertierter (so intervertiert wie seit den 1980er-Jahren nicht mehr) - ein überdeutliches Rezessionsignal. Gleichzeitig werden die Investoren immer bullischer, wieder neue Rekorde bei Optionen, die noch am selben Tag verfallen - 70% der Bewegung der Aktien werden inzwischen ddurch Optionen getrieben. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht! Aber wenn es nicht mehr gut geht, wird es insbesondere für den Nasdaq ungemütlich - aber auch der Dax wird sich dem dann nicht entziehen können..

Hinweise aus Video: