IFCO wird von Sustainalytics als europäisches ESG-Spitzenunternehmen 2023 ausgezeichnet

MÜNCHEN, 9. Februar 2023 /PRNewswire/ -- IFCO, der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungen für frische Lebensmittel, wurde von Sustainalytics, einer führenden unabhängigen ESG-Risikobewertungsagentur, als regionales ESG-Spitzenunternehmen ausgezeichnet. Diese Auszeichnung von Sustainalytics unterstreicht die Stärke von IFCOs ESG-Bemühungen und weist das Unternehmen als Top-Performer in seiner Region aus. Nach der Analyse von mehr als 15.000 Unternehmen aus 42 Branchen zeichnet Sustainalytics nur die Unternehmen aus, die in ihren jeweiligen Regionen in Bezug auf nachhaltige Praktiken besonders gut abschneiden.

"Die Anerkennung als ESG-Spitzenunternehmen in Europa durch Sustainalytics ist ein Beweis dafür, wie ernst wir unser ESG-Programm hier bei IFCO nehmen", sagte Michael Pooley, Chief Executive Officer von IFCO Systems.