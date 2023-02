NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre Erholung vom Vortag abgebrochen. Die wichtigsten Indizes rutschten ins Minus und gaben jeweils leicht nach. Börsianern zufolge rückten einmal mehr die Zins- und Konjunktursorgen in den Vordergrund.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,37 Prozent auf 33 824,14 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,38 Prozent auf 4102,39 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,27 Prozent auf 12 461,5 Punkte. Damit setzte sich der in dieser Woche bislang wechselhafte Börsenverlauf fort.