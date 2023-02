Mithilfe von Life-Coaching kann es gelingen, wieder stärker auf sich selbst zu achten, ohne dabei die Mitarbeitenden zu vernachlässigen. Was eine Begleitung leisten kann, darüber spricht die erfahrene Life-Coachin Steffi Christian.

Trotz sozialem Status oder beruflichem Erfolg, haben manche Unternehmer das Gefühl der inneren Leere und zweifeln an ihrem Selbst. Warum fühlt man eine Unvollständigkeit, wenn man scheinbar alles richtig gemacht hat?

Wenn ein Unternehmer in seiner Kindheit vermittelt bekommen hat, dass er nichts wert oder unfähig ist, kann er sich noch so sehr anstrengen, er wird sich selbst immer als unzulänglich, nicht erfolgreich genug ansehen. Ursache ist eben, dass er von dem, was sein „inneres Kind“ in seinem Unterbewusstsein abgelegt hat, gesteuert wird. Man kann es sich so vorstellen, dass wir als Kind alle Erfahrungen wie ein Schwamm in uns aufsaugen. Das gilt für die guten wie die schlechten Erfahrungen. In der Kindheit gemachten Erfahrungen werden in uns abgespeichert und wir sind durch sie in unserem Denken, Fühlen und Handeln automatisiert. Wollen wir dies verändern, müssen wir eine neue Referenz in unser Unterbewusstsein laden.

Letztlich gibt es für uns, um beim Beispiel des Unternehmers zu bleiben, nur zwei Möglichkeiten: Entweder wir geben unbewusst den Personen die Macht, die Einfluss auf uns hatten, entscheiden uns unbewusst gegen ein eigenes Unternehmen und werden in allem, was wir tun, dieses Gefühl der Unzulänglichkeit haben. Die andere Möglichkeit besteht darin, die gemachten Erfahrungen liebend anzunehmen, sie loszulassen und ein Leben ohne die früheren, negativen Gefühle zu leben. Dann steht auch einem Erfolg als Unternehmer nichts mehr im Weg.

Durch welche Verhaltensmuster erkennt eine Person, dass er selbst davon betroffen ist?

Süchte wie Rauchen, Trinken oder exzessiver Sport, aber auch Wutausbrüche gegenüber Mitarbeitenden sind typische Verhaltensmuster. So etwas hat man von seinem nächsten Umfeld gelernt. Wenn beispielsweise die Mutter sehr häufig schreit, hat man unterbewusst erlernt, dass Schreien ein adäquates Mittel ist, das Gegenüber im Griff zu behalten. Zeigt man solche Verhaltensmuster, braucht es die fünf Schritte der Veränderung. Man muss gerade als Unternehmer lernen, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Dinge brauchen, z. B. die Ansprache vom Vorgesetzten.

Sie selbst waren erfolgreiche Unternehmerin mit 19 Mitarbeiten. Was ist dann passiert?

Ich habe nie mich selbst in den Vordergrund gestellt, habe immer nur an meine Mitarbeitenden gedacht. Ich habe keine Pausen eingehalten, habe die Natur nicht mehr genossen, habe mich schlecht ernährt und das alles solange, bis ich an Burnout erkrankt bin und mir das Leben nehmen wollte. Es ist mir bis dahin nicht gelungen, mich selbst auf die Reise mitzunehmen. Ich habe mich in einem Helfersyndrom profiliert, für alle anderen eingesetzt, war aber selbst leer und unerfüllt. Erst als mein Körper gestreikt hat, habe ich erkannt, dass etwas schiefläuft. Als ich dann wieder gesund war, habe ich mich wieder an erster Stelle in meinem Leben gestellt, habe auch hinsichtlich meines Unternehmens besser auf mich selbst geachtet. Ich habe mehr am Unternehmen und nicht mehr so sehr im Unternehmen gearbeitet. Geholfen hat mit dabei unter anderem das Buch „Die fünf Sprachen der Liebe“.

„Ich habe mich für alle anderen eingesetzt, war aber selbst leer und unerfüllt.“ ©sandraundkay.de

Welche Art von Personen kommt zu Ihnen und welche Methoden nutzen Sie?

Vor allem sprechen mich Unternehmer und Unternehmerinnen an, die innerlich leer und ausgebrannt sind. Diese Menschen essen, trinken, treiben Sport wie verrückt oder rauchen oder tun sonstige Dinge, nur um ihre innere Leere nicht spüren zu müssen. Viele haben keine Partnerin / keinen Partner, verdienen zwischen 10.000 und 15.000 Euro im Monat, fahren ein tolles Auto, haben also äußerlich alles, sind aber innerlich total leer.

Sie merken, dass ihnen etwas zum glücklich sein fehlt. Sie möchten wieder tolle Gespräche führen, einen Partner/eine Partnerin finden, sie wollen sich wieder für sich selbst interessieren. Man merkt ihnen oft eine tiefe Sehnsucht an, wieder zu innerer Fülle zu kommen. Daran arbeite ich mit denen, die zu mir kommen. Es geht um Erfüllt sein, um Glücklich sein, unabhängig von hohem Verdienst oder schnellem Auto.

Was motiviert Sie, im Leben weiterzumachen?

Mir ist es wichtig, Bewusstsein zu schaffen. Wir sollten in unsere eigene Tiefe gehen, in unsere Verantwortung kommen und einander im Herzen begegnen.

Wer die Verantwortung für sein Leben übernimmt, muss im Außen nicht mehr nach Schuldigen suchen. Für Unternehmen wünsche ich mir, dass auch dort ein Interesse aneinander besteht, dass es wahrhaftige Begegnungen gibt.

Vielen Dank für das Gespräch, Frau Christian!