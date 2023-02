Wirtschaft Studie sieht in Cosco-Beteiligungen Sicherheitsrisiko

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Studie des China-Institut Merics für das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) kommt zu dem Schluss, dass Beteiligungen der chinesischen Reederei Cosco an Häfen und anderen Unternehmen Sicherheitsrisiken für die betroffenen Länder darstellen könnten. Die Studie ist auf März 2022 datiert, wie die "Bild" (Freitagsausgabe) berichtet.



Sie lag damit lange vor der Entscheidung der Bundesregierung vor, den Einstieg Coscos in den Hamburger Hafen zu genehmigen. In ihrer Analyse kommen die Experten zu dem Ergebnis, dass es klare Verbindungen zwischen Cosco und der kommunistischen Partei Chinas sowie dem chinesischen Staat gebe. Außerdem orientierten sich Coscos Investitionen an Pekings strategischen Zielen, schreiben die Experten weiter.