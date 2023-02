Als erste Fallstudie der chinesischen Kulturindustrie bei der Harvard Business School,hat der Verlag der Maschinenindustrie Chinas gerade seine 70 jährige Geburtstag gefeiert.

Der 70-jährige Verlag der Maschinenindustrie(CMP) hält einen Rekord von „ jeden Tag 10 veröffentlichte Bücher und 100.000 verkaufte Exemplare " und ist eine klassische Fallstudie der HBS.

PEKING, 10. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die in Massachusetts ansässige Harvard Business School (HBS), eine der bekanntesten Wirtschaftshochschulen der Welt, bietet Kurse an, bei denen man die weltweit großartigsten Business Cases kontinuierlich studieren und analysieren kann. Studenten aus aller Welt an der HBS befinden sich in einer intensiven Debatte über ein etabliertes chinesisches Verlag– der Verlag der Maschinenindustrie Chinas (CMP),der den Branchenrekord „ jeden Tag zehn Bücher zu veröffentlichen und 100.000 Exemplare pro Tag zu verkaufen" hält. CMP ist außerdem die erste Fallstudie der chinesischen Kulturindustrie,die in den MBA-Cases der HBS beinhaltet werde.