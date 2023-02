Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt schreibt Brandbrief an Bahn-Vorstand

Sachsen-Anhalt/Verkehr Bahn (ots) - Halle: Die Deutsche Bahn bekommt ihrePersonalprobleme auf Stellwerken in Sachsen-Anhalt nicht in den Griff - nun hates auch den Fernverkehr massiv getroffen. "Zeitweise herrschte mittleres Chaos",sagte Peter Panitz, Geschäftsführer der Landesnahverkehrsgesellschaft Nasa, derin Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitag-Ausgabe). Die Nasa hatnun den Druck erhöht: Per Brandbrief an den Vorstand der Bahn-Tochter DB Netzforderte Panitz Besserung. Der Anlass für die Beschwerde: Auf der starkfrequentierten Pendlerstrecke zwischen Halle und Magdeburg waren am Dienstagzwei Stellwerke nicht besetzt, damit war der Bahnverkehr zwischen den beidengrößten Städten des Landes stundenweise stark beeinträchtigt. Intercity-Zügezwischen Leipzig und Hannover via Halle und Magdeburg sowie Regionalbahnenwurden teils umgeleitet, teils fuhren Busse.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5437739OTS: Mitteldeutsche Zeitung