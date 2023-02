Immobilien-Crash – Alternativen zur Wohnung: Commerzbank, Alpina Holdings, Hypoport

„Vollbremsung", „Das dicke Ende kommt erst noch!" -- so oder ähnlich lauten die Kommentare zum deutschen Immobilienmarkt. Obwohl Wohnraum knapp ist, kann ihn sich kaum jemand leisten. Die Umsätze mit Wohnimmobilien sind am Boden, Neubaupläne werden reihenweise kassiert. Sind Immobilien-Investments am Ende? Wir zeigen flexible Alternativen an der Börse ohne riesige Kaufnebenkosten auf.Lesen sie den Artikel hier weiter