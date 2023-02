Der Kommunikationsmeister Selenskyj versucht mit eindrücklicher Rhetorik, die Schrecken des Kriegs ein Jahr nach der Invasion in den Köpfen der Bevölkerungen von Berlin über Dublin und Madrid bis nach Valletta präsent zu halten. Führung durch Sichtbarkeit. Auch wenn es keine Versprechen von Kampfflugzeugen gab. Die Bilder des Treffens mit den EU-Abgeordneten wie auch den 27 Staats- und Regierungschefs sind mächtig./yyzz/DP/zb

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Selenskyjs Besuch in Brüssel

Pressestimme 'Rhein-Zeitung' zu Selenskyjs Besuch in Brüssel

